Суточное количество инфицированных коронавирусом в Азербайджане превысило 300

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 371 случай заражения коронавирусом, 153 человека выздоровели, трое - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 339 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 331 782 человека вылечились, 5002 – скончались, число активных больных составляет 2 861.

За последние сутки в Азербайджане были проведены 10 448 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 954 016.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)