Суточное количество инфицированных коронавирусом в Азербайджане превысило 300
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 371 случай заражения коронавирусом, 153 человека выздоровели, трое - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 339 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 331 782 человека вылечились, 5002 – скончались, число активных больных составляет 2 861.
За последние сутки в Азербайджане были проведены 10 448 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 954 016.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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