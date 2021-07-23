БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 45 734 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число лиц, получивших первую дозу вакцины, составило 13 720, вторую – 32 014.

Общее количество вакцинированных по стране составляет 4 461 701.

При этом первую дозу вакцины получили 2 616 230, вторую – 1 845 471 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)