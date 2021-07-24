Завтра в Баку сохранится ветреная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-25, днем - 29-32, в Баку ночью - 23-25, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов.

С 25-го и до второй половины дня 27 июля в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра составит 15-18, местами 20 метров в секунду.

Завтра утром и ночью в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, усиление западного ветра.

Температура воздуха составит ночью 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 12-17, днем - 20-25 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)