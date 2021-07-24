В Азербайджане изменены правила пассажироперевозок воздушным транспортом (версия 2)

(первая версия в 13:09)

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения во "Временные правила по организации полетов и пассажироперевозок воздушным транспортом в Азербайджане в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в субботу Trend.

Согласно изменениям, авиаперевозчики, осуществляющие полеты в Азербайджан, допускают на борт воздушного судна иностранцев и лиц без гражданства на следующих условиях:

- при наличии у пассажиров старше 18 лет COVID-паспорта (документ, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируса или иммунитет к COVID-19) и документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов до вылета;

- при наличии у пассажиров в возрасте от 1 года до 18 лет документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на COVID-19 и выданного в течение 72 часов до вылета;

- при наличии у пассажира, близкий родственник (один из родителей, сестра, брат, муж, жена и ребенок, дедушка, бабушка и внук) которого является гражданином Азербайджана, и членов его семьи (муж, жена, родители, дети) документа, подтверждающего степень родства, и документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на COVID-19 и выданного в течение 72 часов до вылета.

Граждане Азербайджана, а также владельцы дипломатических паспортов, сотрудники дипмиссий и консульств зарубежных стран в Азербайджане, члены их семей, иностранцы с правом работать в Азербайджане и лица без гражданства, иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджане, члены их семей (жена или муж, родители, находящиеся на их попечении, и дети до 18 лет, а также дети в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья), а также пассажиры, имеющие особое разрешение Оперативного штаба при Кабмине на въезд в страну, будут допускаться на рейс при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на COVID-19 и выданного в течение 72 часов до вылета.

Для детей в возрасте до 1 года не требуется документ, подтверждающий негативный результат ПЦР-теста на COVID-19 (возраст ребенка устанавливается на дату вылета).

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)