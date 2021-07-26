Азербайджанский чемпион мира по боксу начал выступление на Олимпиаде -2020 в Токио с победы

БАКУ /Trend/ - На Олимпийских играх-2020 в Токио продолжаются соревнования по боксу. В японской столице дебютировал азербайджанский боксер Джавид Челебиев, чемпион мира в весовой категории 63 килограмма.

Как сообщили Trend в Федерации бокса Азербайджана, Челебиев провел поединок с украинским спортсменом Ярославом Харцизом в 1/16 финала соревнований. Бой завершился победой азербайджанского боксера со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28).

В 1/8 финала Челебиев проведет бой с армянином Ованесом Бачковым. Поединок состоится 31 июля, начало - в 07:36 по бакинскому времени.

(Редактор: Константин Шапиро)