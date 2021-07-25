Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 23-26, днем - 29-32, в Баку ночью - 23-25, днем - 29-31 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже норм и составит 752 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов.

26 июля ожидается периодическое усиление ветра Хазри на Абшеронском полуострове, что является положительным фактором для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако днем в некоторых горных территориях есть вероятность грозы, кратковременных дождей. Утром будет туман, западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 34-39, в горах ночью - 13-16, днем - 18-23 градусов тепла.