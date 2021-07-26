В Азербайджане назван список сфер, где будут требоваться свидетельство о вакцинации или сертификат иммунитета от COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародован список сфер, у работников которых будут требоваться свидетельство о вакцинации или сертификат иммунитета от COVID-19.

Решение об этом подписал Кабинет министров Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

Со списком данных сфер можно ознакомиться по ссылке

(Автор: Эльчин Мехтиев Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)