Процент заражаемости коронавирусом в Азербайджане вырос до 5% - TƏBİB (версия 2)

Общество 26 июля 2021 15:23 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:11)

БАКУ /Trend/ - Процент заражаемости коронавирусом в Азербайджане вырос до 5%.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказала завотделом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в в понедельник Trend.

Она отметила, что в некоторых случаях в нерабочие дни число заражений падает: «Но эти цифры не должны обманывать нас. Больше всего заражений в возрастной категории 30-39 лет. По числу заражений лидирует Бинагадинский район Баку».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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