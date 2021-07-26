Кабмин Азербайджана внес изменения в постановление в связи с COVID-паспортами (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "О мерах в связи с продлением режима особого карантина и снятием некоторых ограничений".

Как сообщает в понедельник Trend, не менее 80 процентов сотрудников государственных органов, а также ряда нижеуказанных предприятий с первого сентября должны получить первую дозу вакцины от коронавируса, а с первого октября - вторую дозу, либо иметь сертификат о наличии иммунитета к COVID-19:

- все медицинские и фармацевтические предприятия, независимо от формы собственности;

- все научные и образовательные заведения, независимо от формы собственности.

Также все граждане старше 18 лет, обучающиеся в высших или средних специальных учебных заведениях, должны иметь COVID-паспорт.

Кроме того, граждане старше 18 лет при условии наличия COVID-паспорта могут воспользоваться услугами, предоставляемыми в закрытых помещениях:

- в заведениях общественного питания;

- в отелях;

- в крупных торговых центрах.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)