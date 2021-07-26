Вопрос работы общественного транспорта по выходным дням пока не обсуждается - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вопрос возобновления работы общественного транспорта по выходным дням пока не обсуждается.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, передает в понедельник Trend.

По его словам, существует много причин темпов роста инфицирования коронавирусом, и одна из них - активность людей.

"Можно заметить, что в выходные дни активность людей снижается из-за неработающего общественного транспорта", - сказал Мовсумов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)