В Азербайджане в ряд мест будут пропускаться только лица с COVID-паспортами (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление «О мерах в связи с продлением особого карантинного режима и снятием некоторых ограничений».

Как передает в понедельник Trend, с первого сентября граждане старше 18 лет смогут воспользоваться услугами, предоставляемыми в нижеприведенных закрытых помещениях, только при условии наличия COVID-паспорта:

- в заведениях общественного питания;

- в отелях;

- в крупных торговых центрах.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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