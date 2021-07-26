В Азербайджане в ряд мест будут пропускаться только лица с COVID-паспортами (версия 2)
добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:12)
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление «О мерах в связи с продлением особого карантинного режима и снятием некоторых ограничений».
Как передает в понедельник Trend, с первого сентября граждане старше 18 лет смогут воспользоваться услугами, предоставляемыми в нижеприведенных закрытых помещениях, только при условии наличия COVID-паспорта:
- в заведениях общественного питания;
- в отелях;
- в крупных торговых центрах.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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