Участники Отечественной войны Азербайджана трудоустроены в Агентстве по развитию МСБ

БАКУ /Trend/ - Двое участников Отечественной войны Азербайджана трудоустроены в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщает в понедельник Trend, участвовавший в боях на Физулинском и Шушинском направлениях и награжденный медалью "За освобождение Физули" Саид Аббасов назначен на должность в офисе "Друг МСБ" Агентства в Баку.

Хаял Мамедзаде назначен на должность в офисе "Друг МСБ" Агентства в Сумгайыте. Отметим, что он сражался в ходе 44-дневной войны на Агдере-Тертерском направлении.

Отметим, что Агентство, участвующее в "Марафоне занятости", организованном для поддержки деятельности по трудоустройству семей шехидов и участников Отечественной войны Азербайджана, призвало субъекты предпринимательства присоединиться к этой инициативе.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)