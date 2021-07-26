Государственное морское агентство Азербайджана предупредило суда в связи с погодными условиями

БАКУ /Trend/ - В Национальный центр по опознанию и слежению за судами с дальнего расстояния Государственного морского агентства при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана поступило предупреждение об ухудшении погоды, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

С сегодняшнего вечера в акватории Каспия ожидается усиление северо-западного, северного ветра до 13–18 м/с, временами с порывами до 20–23 м/с, 25–30 м/с. Высота волн составит 3-3,5 метра. С вечера 27 июля северо-западный ветер усилится до 19-24 м/с, временами до 28-33, с порывами до 35 м/с. Прогнозируется, что высота волн в открытом море составит до семи метров.

Отметим, что сразу после поступления прогноза погоды в Национальный центр Государственного морского агентства владельцы кораблей, портовые капитаны, инспектора портового контроля были проинструктированы в связи с принятием соответствующих мер и усилением несения службы. Кораблям, стоящим на якоре и находящимся в плавании, передана информация, даны соответствующие указания.

Согласно погодным условиям будет обеспечена безопасная стоянка кораблей в соответствующих убежищах на якоре.

Структуры, которым принадлежат нефтегазовые платформы в море, также проинформированы об ухудшении погоды.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)