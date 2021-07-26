В Азербайджане за сутки выявлены 272 случая заражения коронавирусом, выздоровели 80 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 272 случая заражения коронавирусом, 80 человек выздоровели, трое - скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 340 715 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 332 136 человек вылечились, 5 009 – скончались, число активных больных составляет 3 570.

За последние сутки в Азербайджане были проведены 5 616 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 980 697.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)