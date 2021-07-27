У Азербайджана есть достаточный потенциал для использования ВИЭ - Академия наук

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана есть достаточный потенциал для использования альтернативных и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом сказал Trend заведующий отделом экогеографии Института географии Национальной академии наук (НАНА) Анвар Алиев.

По его словам, Азербайджан расположен в переходной зоне от умеренного климата к субтропическому. Поэтому основным источником возобновляемой энергии в нашей стране должно быть Солнце.

"Треть территории Азербайджана - это полупустыни с засушливым климатом. В Кура-Аразской низменности, на юге Самур-Девечинской низменности, в Гобустане, Джейранчоле, большей части Карабаха имеется достаточный потенциал солнечной энергии, которую можно использовать с помощью специальных батарей. У нас также достаточно возможностей для получения электроэнергии посредством ветровой энергетики. Абшеронский полуостров отличается большим числом ветреных дней. Учитывая высокое энергопотребление в столице, мы также должны воспользоваться этим источником возобновляемой энергии. Однако этот процесс идет очень медленно. Сфера ВИЭ должна стать одним из приоритетов страны", - сказал завотделом.

(Автор: Чингиз Сафарли. Редактор: Константин Шапиро)