В Баку продлен срок выплаты надбавок к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об установлении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторные услуги пациентам, инфицированным коронавирусом (COVID-19), в специальных поликлиниках при Главном управлении здравоохранения города Баку".

Как сообщает Trend, согласно поправкам, срок выплаты надбавки этой категории медработников продлен до первого августа.

Ранее сообщалось, что к заработной плате медицинского персонала, оказывающего амбулаторную помощь пациентам, инфицированным коронавирусом, в специальных поликлиниках при Главном управлении здравоохранения города Баку, установлена ​​срочная надбавка в размере 3-краткого ежемесячного должностного оклада. До внесения изменений в постановление Кабмина надбавки выплачивались в период с первого июля 2020-го по первое июня 2021 года пропорционально сверхурочной работе.

(Редактор: Константин Шапиро)