ГЭЦ Азербайджана провел вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 27 июля провел вступительные экзамены по I группе специальностей в 11 городах и районах Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в соответствии с требованиями карантинного режима, абитуриенты сдавали экзамены в медицинских масках. Персонал экзаменов был обеспечен соответствующими средствами защиты дыхательных путей.

К участию в экзаменах не были допущены четыре абитуриента, у которых обнаружили мобильные телефоны.

Правильные ответы на тестовые задания будут размещены на сайте и страницах ГЭЦ в соцсетях.

На странице центра в Facebook 28 июля, в 16:00, начнется прямая трансляция, в ходе которой сотрудники ГЭЦ подробно разъяснят экзаменационные вопросы.

Обработка экзаменационных протоколов и материалов начнется 28 июля. Итоги вступительных экзаменов планируется обнародовать в течение ближайших двух недель.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)