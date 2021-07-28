Эльмар Гасымов встретился с выпускниками, которые продолжат свое образование за рубежом (ФОТО)

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с выпускниками БВШН 2021 года, которые будут учиться за рубежом на степень магистра или доктора.

Во время встречи ректор поздравил выпускников, провел с ними беседу и дал им свои рекомендации. Э. Гасымов подчеркнул, что выпускники университета должны достойно представлять Азербайджан в зарубежных странах.

«Каждый из вас должен быть интеллектуальным солдатом Азербайджана в этих странах. К этому вас призывает ваш долг перед нашими шехидами, нашим государством и нашим народом. Вы должны достойно представлять свою страну, свой вуз и свою семью», - сказал ректор.

Ректор посоветовал выпускникам поддерживать связь с посольствами и дипломатическими миссиями Азербайджана в странах, в которых они будут обучаться. Эльмар Гасымов особо подчеркнул, что выпускники должны пытаться наладить отношения между БВШН и зарубежными вузами.

«Одним словом, не забывайте свой университет. Мир уже признал Бакинскую высшую школу нефти», - заключил ректор.

В этом году 40 выпускников бакалавриата и магистратуры БВШН поступили в 16 заграничных вузом, в том числе в известные университеты США, Германии, Канады, Венгрии, Норвегии, Литвы, Нидерландов, Италии, Эстонии, Бельгии, Великобритании и Чехии.

Следует отметить, что 7 выпускников этого года получили стипендии на обучение в магистратуре и докторантуре в различных университетах США, а 6 получили право учиться в различных университетах Германии по стипендиальной программе DAAD.