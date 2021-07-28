Замминистра прокомментировал попытки некоторых сил в Азербайджане настроить общество против минтруда

БАКУ /Trend/ - Сегодня некоторые силы пытаются создать в обществе впечатление, что министерство труда и социальной защиты развернуло кампанию против людей с ограниченными возможностями или мы хотим каким-то образом сэкономить бюджетные средства.

Об этом сказал в среду в интервью Trend замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

По его словам, это абсолютно не соответствует действительности.

Замминистра напомнил, что назначение инвалидности входит в компетенцию медицинских экспертных комиссий ведомства. Требование - полностью прозрачные процессы оценки и назначения инвалидности, сказал он.

"Особо отмечу, что во избежание ошибок мы проводим очный осмотр людей, получивших ранения во время первой и второй Карабахской войны. Мы рассматриваем все жалобы и изучаем каждую из них, чтобы принять обоснованное решение. Конечно, реформы направлены на расширение социальной системы и охват ею большего числа людей. Во всех случаях при совершенствовании законодательства мы изучаем международный опыт и национальные интересы", - сказал Алиев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)