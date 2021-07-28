Высота волн на Каспии достигла 6 метров

БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджана наблюдается нестабильная погода, местами прошли грозовые дожди и ливни, температура воздуха несколько ниже по сравнению с предыдущими днями.

Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в результате ливней повысился уровень воды в реках Балакен-Шекинского региона, Эйричай, Шинчай, Курмукчай, Балакенчай, Ганых, на некоторых горных реках прошли сели, местами дул сильный северо-западный ветер.

Количество выпавших осадков в Лезе (Гусарский район) составило 27 миллиметров, что равно 91 проценту среднемесячной нормы.

Скорость северо-западного ветра в Дашкесане и Нефтчале достигала 25 метров в секунду, Нафталане, Алтыагадже и Агстафе - 20 м/с. В Маштаге скорость ветра достигала 35 метров в секунду, Сумгайыте - 31, на острове Гум - 30, на Нефтяных камнях - 28 метров в секунду.

Согласно информации станции "Нефтяные камни", высота волн в открытом море достигала шести метров.

(Перевод: Турал Гараджаев)