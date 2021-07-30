Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев навестил детей из семей шехидов (ФОТО)

Общество 30 июля 2021 09:25 (UTC+04:00)
Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев навестил детей из семей шехидов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев навестил детей из семей шехидов Второй Карабахской войны, которым в Реабилитационном центре в поселке Бузовна предоставляются санаторно-курортные и лечебно-восстановительные услуги, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

В ходе прошедшей в искренней атмосфере встречи Теймур Мусаев подчеркнул, что глава государства всегда уделяет особое внимание и заботу о защите здоровья граждан: «Забота о семьях шехидов и ветеранах войны - одно из приоритетных направлений государственной политики. Наглядный пример тому - по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с 14 ноября 2020 года Санаторно-курортный реабилитационный центр оказывает услуги раненым военнослужащим, героически сражавшимся за независимость и территориальную целостность нашей Родины».

Теймур Мусаев подчеркнул, что прошлый год стал знаменательным для нашей страны: « Ваши героические отцы под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева за 44 дня вписали одну из самых славных страниц нашей истории. Мы одержали Победу ценой крови наших шехидов, и в то же время, благодаря самопожертвованию и героизму, проявленному нашими солдатами и ветеранами в боях за территориальную целостность Родины».

В конце своего выступления временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев подчеркнул, что мы навсегда в неоплатном долгу перед доблестными защитниками Отечества, отдавшим свои жизни во имя освобождения наших исторических земель и возвысившимся до вершины шехидства: «Оказывать особое внимание и проявлять заботу о детях шехидов - наш моральный долг».

В свою очередь, генеральный директор Реабилитационного центра Мурсал Мурсалов отметил, что Центр оказал неврологическое, психологическое и физиотерапевтическое лечение более чем 1200 ветеранам Отечественной войны, и в настоящее время здесь проходят лечение более 50 наших ветеранов. Кроме того, с целью оказания качественных санаторно-курортных и лечебно-восстановительных услуг для детей шехидов, погибших в боевых действиях во время Второй Карабахской войны, в здании Центра созданы соответствующие условия. Здесь для детей и их мам будут организованы санаторно-курортные, лечебно-восстановительные услуги, а также различные развлекательные мероприятия и экскурсии для эффективного проведения своего досуга.

В завершение мероприятия детям шехидов, погибшим в боевых действиях во время Второй Карабахской войны, были вручены подарки.

Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев навестил детей из семей шехидов (ФОТО) - Gallery Image
Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев навестил детей из семей шехидов (ФОТО) - Gallery Image
Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев навестил детей из семей шехидов (ФОТО) - Gallery Image
Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев навестил детей из семей шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев навестил детей из семей шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев навестил детей из семей шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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