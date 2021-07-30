В Азербайджане выявлены незаконные действия должностных лиц, подделывавших справки о сдаче теста на COVİD-19 (версия 2)

(первая версия в 11:03)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены незаконные действия должностных лиц, подделывавших справки о сдаче теста на COVİD-19, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В результате предварительного расследования появились обоснованные подозрения в том, что директор ООО ƏSR Аскер Байрамов, находясь в сговоре с директором ООО ARKAN TOUR Тунзалей Алиевой и другими гражданами, личности которых устанавливаются следствием, по просьбе своего знакомого Сеймура Мурсалова с целью организации вылета 101 человека из Гянджинского международного аэропорта в Санкт-Петербург подготовил для этих лиц поддельные документы о результатах теста на COVID-19, якобы выданных медучреждениями. В обмен на эти документы он получил от них в общей сложности 12 120 манатов, тем самым злоупотребив должностными полномочиями и причинив существенный ущерб охраняемым законом интересам государства.

Байрамову и Алиевой предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 320.1 (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов), 320.2 (использование заведомо поддельных документов) УК Азербайджана.

В отношении Байрамова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, Алиева взята под полицейский надзор. Следствие продолжается.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)