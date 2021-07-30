В Азербайджане будут повышены пособия и пенсии - госфонд

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут повышены пособия и пенсии. Этот вопрос прорабатывается и находится под постоянным контролем.

Об этом сказал заместитель председателя правления Госфонда социальной защиты Метин Аскер, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в последние годы в Азербайджане наблюдается увеличение размера пенсий, пособий и стипендий.

«С апреля 2019 года пособия и пенсии выросли в пределах 50-80 процентов. В частности, увеличены пособия, которые выплачивались в размере 110 и 130 манатов. Этот вопрос находится в центре внимания руководства страны. Принимаются определенные программы. Пособия и пенсии планируется повысить», - сказал Аскер.

Зампред правления фонда также напомнил, что были повышены пенсии членам семей шехидов и раненым участникам 44-дневной Отечественной войны.

«Так, размер пенсии членам семей шехидов увеличен с 300 до 500 манатов. Пенсии, которые выплачивались инвалидам I, II и III групп в размере 250, 230 и 210 манатов, увеличены соответственно до 400, 350 и 300 манатов. В центре внимания также находится вопрос повышения пособий по возрасту, инвалидности и других», - сказал Аскер.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)