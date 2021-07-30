Токио-2020: азербайджанский боксер вышел в полуфинал Олимпиады

Общество 30 июля 2021 15:01 (UTC+04:00)
Токио-2020: азербайджанский боксер вышел в полуфинал Олимпиады

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес вышел в полуфинал Олимпиады Токио-2020.

Как сообщает в пятницу Trend, азербайджанский спортсмен встретился в 1/4 финала с представителем Турции Байрамом Малканом. Выступающий в весовой категории до 81 кг Домингес в первом раунде уступил по очкам своему сопернику, но одолев его во втором и третьем раундах, одержал победу.

Таким образом, азербайджанский боксер обеспечил себе бронзовую медаль.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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