Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинированы 87 286 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 50 103, вторую дозу - 37 183 человека.

Общее число использованных доз вакцины составляет 4 885 572.

Первую дозу препарата с начала вакцинации получили 2 827 855, вторую - 2 057 717 человек.