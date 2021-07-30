ОАО Holcim Азербайджан провело Ежегодное Общее Собрание Акционеров (ФОТО)

Акционеры Holcim Azerbaijan, присутствовавшие на сегодняшнем годовом общем собрании акционеров, одобрили все предложения.

Участники собрания утвердили годовые отчеты и годовую финансовую отчетность за 2019-2020 годы. Также утвердили наблюдательный совет и состав ревизионной комиссии. Кроме того, они одобрили изменения и дополнения в Уставе общества, а также Генеральное соглашение об интеллектуальной собственности и Генеральное соглашение о бренде.

Кроме того, акционеры подтвердили предложенное распределение дивидендов и проголосовали за кредитные соглашения между ОАО Holcim (Азербайджан) и Holcim Auslandbeteiligungs GMBH.

На основе повестки дня обсуждались финансовые достижения компании и деятельность в области устойчивого развития. Годовое собрание акционеров ОАО Holcim Azerbaijan было проведено в полном соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

Отметим, что 66% акций ОАО Holcim Azerbaijan принадлежит Holcim LTD, 24% - Holcim Auslandbeteiligungs GmbH, а оставшаяся доля принадлежит акционерам-физическим и юридическим лицам.

О Holcim

Миссия Holcim способствовать прогрессу людей и планеты. Как мировой лидер в области инновационных и экологически безопасных строительных решений, Holcim способствует созданию более городов, более разумной инфраструктуры и повышения уровня жизни по всему миру. Ставя в основу стратегии устойчивого развития, Holcim превращается в компанию с нулевым уровнем дохода, а ее люди и сообщества - в основе ее успеха. Компания является мировым лидером в сфере вторичной переработки, чтобы создавать больше с меньшими затратами, продвигая экономику замкнутого цикла. Holcim - это компания, стоящая за некоторыми из самых известных мировых брендов в строительном секторе, включая ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim и Lafarge. Holcim - это 70 000 человек, увлеченных достижением прогресса для людей и планеты на 70 рынках и в четырех бизнес-сегментах: цемент, товарный бетон, заполнители и решения и продукты