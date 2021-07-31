Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, ночью местами прогнозируются кратковременные дожди, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26, днем 31-36, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов.

Завтра в ряде регионов Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами интенсивные, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, туман, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит ночью 20-24, днем - 29-34, в горах ночью - 10-15, днем - 15-20 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)