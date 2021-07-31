Очередная группа азербайджанских пожарных отправляется в Турцию для тушения лесных пожаров (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана очередная группа противопожарных сил МЧС страны в ближайшие часы отправится в братскую Турцию для тушения лесных пожаров и предотвращения их распространения, передает Trend в субботу со ссылкой на МЧС.
В Турцию будут отправлены 220 пожарных и спасателей, 53 единицы пожарной и специальной спасательной техники,1 вертолет.
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