Очередная группа азербайджанских пожарных отправляется в Турцию для тушения лесных пожаров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана очередная группа противопожарных сил МЧС страны в ближайшие часы отправится в братскую Турцию для тушения лесных пожаров и предотвращения их распространения, передает Trend в субботу со ссылкой на МЧС.

В Турцию будут отправлены 220 пожарных и спасателей, 53 единицы пожарной и специальной спасательной техники,1 вертолет.