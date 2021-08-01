Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировано 68 416 человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
За день число лиц, получивших первую дозу вакцины, составило 43 346, вторую дозу – 25 070 человек.
Общее число использованных доз вакцины составило 5 040 778.
Первую дозу препарата с начала вакцинации получили 2 923 477, вторую – 2 117 301 человек.
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