Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на нахчыванском направлении
БАКУ /Trend/ - Второго августа, около 03:27, подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
Ответным огнем обстрел противника был подавлен.
В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск.
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