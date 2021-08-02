Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на нахчыванском направлении

БАКУ /Trend/ - Второго августа, около 03:27, подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск.