Завтра в Баку будет до 38 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, северный ветер днем сменится южным, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-25, днем - 33-38, в Баку ночью - 23-25, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 25-30 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов.

Завтра в ряде горных районов Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 34-39, в горах ночью - 14-18, днем - 22-27 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)