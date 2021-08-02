Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за июль

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию в связи с работами, проведенными на освобожденных от оккупации территориях с 1 по 31 июля.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на агентство, в отчетный период на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов было обнаружено 545 противопехотных и 85 противотанковых мин, а также 625 неразорвавшихся боеприпасов.

В целом от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория общей площадью 677 гектаров.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)