Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за июль
БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию в связи с работами, проведенными на освобожденных от оккупации территориях с 1 по 31 июля.
Как передает в понедельник Trend со ссылкой на агентство, в отчетный период на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов было обнаружено 545 противопехотных и 85 противотанковых мин, а также 625 неразорвавшихся боеприпасов.
В целом от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория общей площадью 677 гектаров.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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