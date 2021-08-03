Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла

Общество 3 августа 2021 14:07 (UTC+04:00)
Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, ночью местами прогнозируются кратковременные дожди, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 23-26, днем - 34-39, в Баку ночью - 23-25, днем - 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-65, днем - 35-40 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных - (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) - 26-27 градусов.

Завтра днем в ряде горных районов Азербайджана пройдут грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, утром местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26, днем - 35-39, местами - 41, в горах ночью - 13-18, днем - 22-27 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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