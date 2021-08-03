Задержан Эльданиз Салимов

БАКУ /Trend/ - Задержан бывший депутат Эльданиз Салимов, неприкосновенность которого была аннулирована решением Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, он предстанет перед Бинагадинским районным судом.

Ранее сообщалось, что в Генеральной прокуратуре Азербайджана проведена проверка по материалам, поступившим из МВД в связи с применением силы депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым в отношении находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции 29 июля, около 01:00, в ресторане «Старый двор» в городе Хачмаз.

По собранным материалам было возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) УК Азербайджана. Следствие по делу поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

На внеочередном заседании Милли Меджлиса третьего августа был вынесен на обсуждение вопрос о прекращении депутатской неприкосновенности Эльданиза Адиль оглу Салимова на основании представления генерального прокурора Азербайджана. После обсуждений вопрос был поставлен на голосование, и подавляющим большинством голосов Салимов был лишен депутатской неприкосновенности.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)