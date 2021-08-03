В Азербайджане за сутки выявлен 931 случай заражения коронавирусом, выздоровели 225 человек (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 931 случай заражения коронавирусом, 225 человек выздоровели, четверо – скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 345 882 случая заражения коронавирусной инфекцией, 333 492 человека вылечились, 5 034 – скончались, число активных больных составляет 7 356.
За последние сутки в Азербайджане проведены 10 257 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 4 060 235 тестов.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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