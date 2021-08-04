Сегодня в Азербайджане пройдет первый этап вступительного экзамена в резидентуру

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет первый этап вступительных экзаменов в резидентуру.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на ГЭЦ, экзамены в резидентуру (вторая попытка; оценка знаний по базовым предметам) пройдут в Баку и Нахчыване и начнутся в 10:00. Пропуск на них будет прекращен за 15 минут до начала.

Для участия в экзамене зарегистрировались 966 кандидатов.

Участники экзамена должны иметь при себе оригинал документа, подтверждающего личность; пропускной экзаменационный лист; декларацию о здоровье.

В рамках мер предосторожности, связанных с инфекцией COVID-19, в экзаменационные помещения будет разрешено входить только в медицинской маске, будут использоваться дезинфицирующие средства, на входе в помещения с помощью дистанционных электронных термометров будет проверяться температура у участников экзаменов. В экзаменационных залах будет соблюдаться правило социальной дистанции.