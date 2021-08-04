По факту назначения необоснованной инвалидности главврачом больницы в Саатлы возбуждено уголовное дело

БАКУ /Trend/ - Прокуратура Саатлинского района провела расследование на основании поступившего обращения о назначении необоснованной инвалидности в центральной районной больнице.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на надзорное ведомство, в ходе расследования было установлено, что заместитель директора - главврач больницы Адам Алиев вместе с другими должностными лицами медучреждения подделал медицинские документы на имя своего родственника, обратившегося к нему в связи с получением пособия из-за нарушения мозгового кровообращения.

Таким образом, Алиев внес в документы заведомо ложную информацию, и его родственнику, не являвшемуся нетрудоспособным, в период с первого июня по 31 декабря 2019 года Саатлинским районным отделением Государственного фонда социальной защиты было назначено пособие в размере 2 976 манатов.

По факту прокуратура Саатлинского района возбудила уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные мероприятия.

(Перевод: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)