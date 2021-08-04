В минобороны Азербайджана прокомментировали утверждения в ряде СМИ и соцсетях в связи с кадровыми изменениями

БАКУ /Trend/ - Распространение некоторыми СМИ и в социальных сетях искаженной информации о кадровых изменениях в азербайджанской армии, ротации кадров, реформах в этой сфере и других сообщений об армии без ссылки на официальную информацию министерства обороны вызывает серьезное сожаление и беспокойство.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Как отметили в ведомстве, в целом такая информация, как перевод личного состава, особенно высокопоставленных офицеров, носит служебный характер и может считаться военной и государственной тайной.

"Распространение таких сообщений без ссылки на официальную информацию минобороны об армии, одержавшей победу в Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, или превращение ее в объект необоснованных обсуждений в социальных сетях оказывает негативное влияние на повседневную деятельность наших Вооруженных сил и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных условиях. Подобные случаи также способствуют информированию армянских спецслужб и дезинформации с их стороны.

Мы высоко ценим постоянную, в частности, оказанную во время Отечественной войны, поддержку нашей армии профессиональными, ответственными и патриотично настроенными азербайджанскими СМИ.

В то же время призываем проявить активность в предотвращении тиражирования некоторыми представителями СМИ и пользователями социальных сетей и распространения информационных провокаций и информации, способной нанести ущерб единству народа и армии под руководством Верховного главнокомандующего, исходя из принципа гражданской ответственности поддержать армию", - говорится в сообщении.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)