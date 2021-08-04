Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 3 участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще трех участников Отечественной войны Азербайджана, получивших тяжелые ранения.
Как сообщили в среду Trend в фонде, это - Атакишиев Нариман Галандар оглу, Агаев Мубариз Шахаб оглу и Мурадов Танрыверди Мадад оглу.
Фонд YAŞAT будет держать под контролем процесс их лечения.
На основании врачебного заключения фонд регулярно отправляет на лечение за рубеж тяжелораненых военнослужащих - участников войны.
Напомним, что до сегодняшнего дня на лечение в Турцию были отправлены 123 человека. Из них 65, успешно завершив курс лечения, вернулись на родину.
Напомним, что для обращения в фонд и ознакомления с его деятельностью функционирует портал yashat.gov.az.
Ознакомиться с отчетностью фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)