Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 3 участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще трех участников Отечественной войны Азербайджана, получивших тяжелые ранения.

Как сообщили в среду Trend в фонде, это - Атакишиев Нариман Галандар оглу, Агаев Мубариз Шахаб оглу и Мурадов Танрыверди Мадад оглу.

Фонд YAŞAT будет держать под контролем процесс их лечения.

На основании врачебного заключения фонд регулярно отправляет на лечение за рубеж тяжелораненых военнослужащих - участников войны.

Напомним, что до сегодняшнего дня на лечение в Турцию были отправлены 123 человека. Из них 65, успешно завершив курс лечения, вернулись на родину.

Напомним, что для обращения в фонд и ознакомления с его деятельностью функционирует портал yashat.gov.az.

Ознакомиться с отчетностью фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)