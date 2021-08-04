В Азербайджане проведено очередное мероприятие в рамках проекта «Мой отец – герой!» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для детей шехидов Отечественной войны в рамках проекта «Мой отец – герой!» на территории Dreamland Golf Club Министерством обороны и Министерством молодежи и спорта Азербайджана, а также Fire Land Production было совместно организовано очередное мероприятие.

Как сообщили в среду Trend в военном ведомстве, в мероприятии приняли участие офицеры Минобороны, представители Министерства молодежи и спорта, дети и другие члены семей шехидов. Было отмечено, что цель проекта «Мой отец – герой!» – дальнейшее повышение престижа нашей победоносной армии в обществе, почтение светлой памяти шехидов, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана, и наращивание совместных усилий по воспитанию молодежи в духе военного патриотизма.

В рамках мероприятия прошла развлекательная программа для детей шехидов и тренинги специалистов по йоге с целью пробудить в них интерес к спорту, организовать полезный досуг, дать детям почувствовать, что они не одиноки и всегда окружены вниманием и заботой народа.

Затем на мероприятии выступила народная артистка Роя Айхан.

Мероприятие продолжилось демонстрацией видеоролика с семейными фотографиями наших героев-шехидов и вручением значка «Хары бюльбюль» детям из семей шехидов.

В завершение очередного мероприятия в рамках проекта «Мой отец – герой!» дети шехидов запустили в небо белых голубей и выступили с посланием «Мир без войны!».

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)