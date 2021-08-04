В Азербайджане названо число трудоустроенных за 3 года учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках конкурса по приему на работу учителей за последние три года трудоустроено 27 197 человек.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в среднем ежегодно трудоустраиваются восемь - девять тысяч учителей.

"В этом году число кандидатов, принявших участие в конкурсе, выросло до 60 тысяч. На конкурс было выставлено 7 718 вакансий, однако этот показатель предусматривается увеличить до девяти тысяч", - сказал Амруллаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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