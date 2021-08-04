Экзамены для учителей математики и английского языка были относительно сложными – Минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В рамках конкурса по трудоустройству учителей экзамены для преподавателей математики и английского языка были относительно сложными.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
По его словам, это не означает, что учителя этих специальностей менее образованы, чем другие: «Если баллы учителей математики и английского языка были относительно низкими, это может быть связано с отведенным временем», – добавил министр.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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Экзамены для учителей математики и английского языка были относительно сложными – Минобразования Азербайджана
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