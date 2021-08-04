БАКУ /Trend/ - Названы специальности, по которым на конкурсе по трудоустройству учителей в Азербайджане было предложено наибольшее число вакансий.

Как сообщает в среду Trend, в этой связи министр образования отметил, что больше всего вакансий было представлено по предметам «Музыка» и «Изобразительное искусство».

«В следующем году предусматривается вынести на конкурс 5-7 тысяч вакансий по всем специальностям», – сказал Эмин Амруллаев.

Он добавил, что согласно прогнозу, в следующем году на пенсию выйдут 1 533 учителя.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)