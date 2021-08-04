Названы специальности, по которым на конкурсе по трудоустройству учителей в Азербайджане было предложено наибольшее число вакансий
БАКУ /Trend/ - Названы специальности, по которым на конкурсе по трудоустройству учителей в Азербайджане было предложено наибольшее число вакансий.
Как сообщает в среду Trend, в этой связи министр образования отметил, что больше всего вакансий было представлено по предметам «Музыка» и «Изобразительное искусство».
«В следующем году предусматривается вынести на конкурс 5-7 тысяч вакансий по всем специальностям», – сказал Эмин Амруллаев.
Он добавил, что согласно прогнозу, в следующем году на пенсию выйдут 1 533 учителя.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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