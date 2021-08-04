Неправильно брать на работу больше учителей за счет сокращения часов уже работающих – Минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Мы считаем неправильным брать на работу больше учителей за счет сокращения часов уже работающих преподавателей.
Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев по время прямого эфира на своей странице в Facebook, передает в среду Trend.
По его словам, у преподавателя должно быть не менее 18 учебных часов, чтобы получать нормальную зарплату: «К сожалению, сегодня есть немало учителей с небольшим количеством учебных часов».
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев)
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