Неправильно брать на работу больше учителей за счет сокращения часов уже работающих – Минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мы считаем неправильным брать на работу больше учителей за счет сокращения часов уже работающих преподавателей.

Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев по время прямого эфира на своей странице в Facebook, передает в среду Trend.

По его словам, у преподавателя должно быть не менее 18 учебных часов, чтобы получать нормальную зарплату: «К сожалению, сегодня есть немало учителей с небольшим количеством учебных часов».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев)