Вакансии по ряду специальностей в рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане остались свободными

БАКУ /Trend/ - По результатам тестовых экзаменов в рамках конкурса по приему на работу учителей, проводимого Министерством образования Азербайджана, вакансии учителя химии, русского языка, музыки, изобразительного искусства, азербайджанского языка (русский сектор), географии, информатики, физкультуры, английского языка остались свободными.

Как передает в среду Trend, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что по некоторым специальностям было мало кандидатов: «Подход Министерства образования заключается в том, что если кандидат набирает более 30 баллов, он может работать учителем. Мы не допускаем меньшего показателя. Не думаю, что тесты были трудными. Лицам, которые не смогли пройти конкурс, рекомендуем подготовиться и обратиться в следующем году».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)