В Азербайджане за сутки выявлено 996 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 202 человека

Общество 4 августа 2021 20:04 (UTC+04:00)
В Азербайджане за сутки выявлено 996 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 202 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 996 случаев заражения коронавирусом, 202 человека выздоровели, пятеро – скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 346 878 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 333 694 человека вылечились, 5 039 – скончались, число активных больных составляет 8 145 человек.

За последние сутки в Азербайджане проведено 10 465 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 4 070 700 тестов.

(Перевод: Турал Гараджаев)

В Азербайджане за сутки выявлено 996 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 202 человека - Gallery Image
В Азербайджане за сутки выявлено 996 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 202 человека - Gallery Thumbnail
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