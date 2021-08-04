В Азербайджане за сутки выявлено 996 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 202 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 996 случаев заражения коронавирусом, 202 человека выздоровели, пятеро – скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 346 878 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 333 694 человека вылечились, 5 039 – скончались, число активных больных составляет 8 145 человек.
За последние сутки в Азербайджане проведено 10 465 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 4 070 700 тестов.
(Перевод: Турал Гараджаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Каждый из нас должен ответственно относиться к вопросам пожарной безопасности – азербайджанский депутат
Нацсовет телерадиовещания Азербайджана подвел итоги конкурса на открытие образовательного телеканала
Вакансии по ряду специальностей в рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане остались свободными
На заседании Координационного штаба обсуждены вопросы выполнения работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Кандидаты в учителя хотят работать поближе к своему дому, однако это невозможно – Минобразования Азербайджана
Неправильно брать на работу больше учителей за счет сокращения часов уже работающих – Минобразования Азербайджана
Названы специальности, по которым на конкурсе по трудоустройству учителей в Азербайджане было предложено наибольшее число вакансий
Действительно была потрясена, когда увидела разрушенные села, целые города, превращенные в руины - депутат Национальной ассамблеи Франции (ФОТО)
Экзамены для учителей математики и английского языка были относительно сложными – Минобразования Азербайджана
Узбекистан и Туркменистан договорились о разработке дорожной карты для углубления промышленного сотрудничества
На восстановление учебных заведений, пострадавших в результате агрессии Армении, выделено 7 млн манатов
BOS Shelf в ряде самых активных участников "Марафона занятости" ветеранов Отечественной войны – Госагентство занятости
В минобороны Азербайджана прокомментировали утверждения в ряде СМИ и соцсетях в связи с кадровыми изменениями
Кампания "Паллоне" против Азербайджана наносит серьезный ущерб внешнеполитическим интересам США - американский эксперт
В Азербайджане посредством "Правительственного платежного портала" совершено более 30 млн транзакций