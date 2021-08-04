БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 68 021 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число лиц, получивших первую дозу вакцины, составило 41 934, вторую – 26 087 человек.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 5 187 428. При этом первую дозу препарата получили 3 013 620, вторую – 2 173 808 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)