Благодаря совместным усилиям турецких и азербайджанских пожарных удалось потушить пожары в Денизли (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана, находящиеся в Турции в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева с целью тушения лесных пожаров и предотвращения их распространения, продолжают проводить операции по тушению пожаров.

Как сообщили Trend в пресс-службе МЧС Азербайджана, в результате совместных усилий турецких и азербайджанских пожарных вчера были потушены пожары в районе Денизли.

В то же время, благодаря усилиям азербайджанских пожарных, действующих в районе Мармариса, удалось предотвратить распространение лесных пожаров во многих направлениях.

В настоящее время пожарные силы МЧС продолжают предпринимать необходимые меры для тушения продолжающихся пожаров в направлении Каваклы, Иланлы и Чайхисар в окрестностях города Мармарис.