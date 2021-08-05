Третья группа пожарно-спасательных сил МЧС Азербайджана сегодня отправится в Турцию

БАКУ /Trend/ - Сегодня в утренние часы в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева очередная, третья по счету, группа пожарно-спасательных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям отправится в братскую Турцию для тушения лесных пожаров и предотвращения их распространения на более обширную территорию.

Как сообщили Trend в пресс-службе МЧС, в Турцию будет дополнительно направлено 40 единиц пожарной техники, 1 самолет-амфибия BE-200CS и 150 пожарных.