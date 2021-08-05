Руководство АМИ Trend встретилось с послом Турции в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Пятого августа в посольстве Турции в Баку состоялась встреча генерального директора Агентства международной информации (АМИ) Trend Ильгара Гусейнова и главного редактора Руфиза Хафизоглу с послом Джахитом Багчи.

На встрече были выражены соболезнования в связи с жертвами лесных пожаров в Турции и сожаление по поводу этого бедствия.



В ходе беседы была подчеркнута необходимость расширения отношений между АМИ Trend и турецкими СМИ в период гибридной информационной войны, развязанной Арменией против Азербайджана и Турции, важность совместного противостояния СМИ двух братских стран этой информационной войне.

Во время беседы также был обсужден вопрос возможного содействия посла созданию новых совместных проектов с турецкими СМИ, присоединению к ним большего числа медиаструктур.

Также дипломату была выражена признательность за поддержку, участие и произнесенную речь на церемонии презентации созданного по инициативе АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group проекта "Тюркский мир" (www.turkic.world) - первой тюркской цифровой медиаплатформы, объединяющей в себе новости тюркоязычных стран.

На встрече посол был проинформирован о том, что к медиаплатформе присоединилось Национальное информационное агентство Кыргызстана «Кабар», а в ближайшее время ожидается подключение к ней информационных агентств из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Послу было сообщено, что медиаплатформа «Тюркский мир» также начала функционировать на русском и английском языках, и участники Проекта могут размещать на ней свои новости.

В свою очередь, Джахит Багчи указал на значимость медиаплатформы «Тюркский мир» и на важность развития азербайджано-турецких отношений как в сфере СМИ, так и по многим другим направлениям.

Посол также был проинформирован о проекте Еastweststream.com, учрежденном при партнерстве АМИ Trend и российского государственного информационного агентства ТАСС.

Было подчеркнуто, что предусматривается подключение к данному Проекту авторитетных международных агентств и он нацелен на удовлетворение растущего спроса на достоверные новости и качественный аналитический контент, отражающий взаимовыгодное сотрудничество стран Востока и Запада.

Послу Турции была высказана просьба о содействии в привлечении к участию в данном Проекте ведущих новостных агентств Турции.